Песков подтвердил, что Путин поздравил экс-главу Армении с Новым годом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил письмо с поздравлениями бывшему лидеру Армении Роберту Кочаряну.

«Правда (поздравил), …(в письме было) поздравление с Новым годом и пожелание всего хорошего», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Путин в пятницу провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с Новым годом и Рождеством находящегося под арестом бывшего лидера Армении Роберта Кочаряна – второго президента Армении, который находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. 7 декабря Апелляционный суд Армении арестовал Кочаряна.