Путин пожелал стойкости духа арестованному экс-главе Армении

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством находящегося под арестом бывшего лидера Армении Роберта Кочаряна.

«Путин поздравил Роберта Кочаряна с Новым Годом и Рождеством Христовым… пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа», – говорится в сообщении канцелярии, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путина и Кочаряна много лет связывают добрые отношения, «которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении».

Кочарян – второй президент Армении, находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. 7 декабря Апелляционный суд Армении арестовал экс Кочаряна.