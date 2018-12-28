Путин разрешил няням и репетиторам работать без регистрации ИП

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право нянь, репетиторов и ряда других категорий граждан до 2020 года не регистрироваться в России в качестве индивидуального предпринимателя.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ разрешает репетиторам, няням и оказывающим услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства лицам, которые уведомили налоговый орган о своей деятельности, осуществлять ее без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, то есть имеет обратную силу, и действует до 1 января 2020 года.

Этот закон был принят Госдумой 13 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря.