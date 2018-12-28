Работник АЗС на Украине потерял пальцы при взрыве запала от гранаты

В селе Ксаверовка под Киевом 24-летний работник автозаправочной станции потерял пальцы при взрыве запала от гранаты.

Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что запал он нашел в поле за несколько дней до инцидента. Устройство, которое он принес с собой на АЗС, оно сработало у него в руках, передает ФАН.

Мужчина, потерявший два пальца, был госпитализирован, о других пострадавших не сообщается.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Правоохранители опрашивают других сотрудников АЗС в качестве свидетелей, обстоятельства инцидента уточняются.

В ноябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о незаконном обороте более 3 млн единиц нелегального нарезного оружия на территории Украины. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, «если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием».