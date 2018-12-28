Роспотребнадзор назвал правила маркировки продуктов с ГМО

Роспотребнадзор рассказал о правилах маркировки продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО); соответствующие изменения в регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» вступили в действие.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не содержащей дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена информация: «генетически модифицированная продукция», или «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов», или «продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов».

Кроме того, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки ГМО-содержащей продукции.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за девять месяцев 2018 года проведены исследования 20545 проб на наличие ГМО. Наличие ГМО более 0,9% выявлено в пяти (0,01%) образцах (мукомольно-крупяные изделия, прочие продукты), в том числе трех (0,26%) импортных. «При этом случаи без декларации о наличии ГМО не установлены», – добавили в ведомстве.

Напомним, с 26 декабря на территории ЕАЭС вступило в силу решение об обязательной маркировке продуктов с содержанием генно-модифицированных организмов.

В 2016 году российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете выращивать в России ГМО.