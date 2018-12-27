Песков рассказал, как поддерживает себя в форме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что поддерживать себя в форме ему помогают занятия спортом, его любимый вид - велосипедный.

«Спорт. Я хожу в фитнес. Любимый вид спорта у меня уже три года - это велосипед. Зимой на тренажере, летом на трассе. Просто заболел этим видом спорта», – цитирует Пескова РИА «Новости».