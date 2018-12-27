В Дагестане начались масштабные проверки по оформлению инвалидности

В Дагестане в связи с коррупционным скандалом в главном бюро медико-социальной экспертизы началась масштабная проверка материалов по оформлению инвалидности.

Как сообщает РИА «Новости», в августе был задержан бывший руководитель главного бюро медэкспертизы Дагестана Магомед Махачев. Махачеву и его сообщникам, чиновникам бюро медико-социальной экспертизы республики, вменяется ряд статей УК РФ, в том числе о мошенничестве, взятках, служебных подлогах.

Накануне исполняющий обязанности руководителя ведомства Шамиль Рамазанов провел прием граждан по вопросам, связанным с назначением группы инвалидности, обеспечением средствами ухода за тяжелобольными и другими, касающимися медико-социальной экспертизы.

«В ходе приема граждан затрагивались и вопросы о проводимой масштабной проверке материалов по оформлению инвалидности жителям республики. И.о. руководителя заверил, что, совместно со специалистами из Федерального бюро, процедуры переосвидетельствования проводится в щадящем режиме для людей, которые действительно нуждаются в социальной помощи и, в случае отсутствия сомнений в правильности принятого решения об инвалидности, специалисты человека не беспокоят», – говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что цепочка арестов дагестанских чиновников за коррупцию началась в республике после прихода к власти Владимира Васильева.