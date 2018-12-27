Литва увеличила часы изучения литовского языка для русских дошкольников

Правительство Литвы утвердило поправки к закону об образовании, согласно которым увеличивается количество часов изучения государственного литовского языка в дошкольных учебных заведениях национальных меньшинств.

«Тем самым создаются лучшие условия для овладения с малых лет госязыком и интеграции в социальную и культурную жизнь страны», – приводит пояснительную записку к документу ТАСС.

В записке также подчеркивается, что соответствующей программой обучения «поощряется изучение родного языка на принципах его освоения и лучшего овладения государственным языком».

Уточняется, что сейчас в дошкольных учреждениях, которые посещают дети с другим родным языком в возрасте до шести лет, на изучение госязыка выделено не менее четырех часов в неделю. Поправки предусматривают увеличить эту норму до пяти часов.

Правительство страны подсчитало, что реализация данной инициативы, которую предлагается утвердить с 1 сентября 2019 года, потребует более 210 тыс. евро. Эти средства заранее были заложены в бюджет на следующий год. Документ направлен на утверждение в парламент.

Ранее латвийское правительство одобрило предложение министерства образования и науки республики о переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.