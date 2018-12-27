В России будет создана образовательная программа по волонтерству

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» и Ассоциация волонтерских центров в 2019 году запустят совместную образовательную программу по добровольчеству.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В четверг президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Безусловно, нужно помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами. В этой связи считаю необходимым уже запустить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия – страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтерских центров», – заявил Владимир Путин.

Программа будет рассчитана на добровольцев, организаторов добровольчества, сотрудников и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и органов государственной власти.

«Совместно с Ассоциацией волонтерских центров мы разработаем комплекс обучающих и просветительских программ. Они будут включены в программы образовательных и научных организаций и ориентированы на профессии, связанные с работой с людьми – врачей, педагогов, социальных психологов, госслужащих. Это поможет им еще на этапе обучения узнать об особенностях работы с добровольческими организациями и социально ориентированными НКО», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он добавил, что в настоящее время платформа «Россия – страна возможностей» объединяет такие проекты в сфере волонтерства, как всероссийский конкурс «Доброволец России», акция признательности «Благодарю», благотворительный проект «Мечтай со мной» и другие.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевыми целями организации являются: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Ассоциация волонтерских центров России была создана в 2014 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Сегодня организация объединяет более 500 тыс. человек, 142 организации, включая образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, некоммерческие организации, а также ресурсные центры по поддержке добровольчества.

Ассоциация является научно-методическим центром и осуществляет экспертное и методическое сопровождение общественных и образовательных организаций, бюджетных учреждений, органов власти.