Путин высказался о победе оппозиционеров на выборах губернаторов

Президент Владимир Путин на встрече с недавно избранными главами российских регионов заявил о радости за представителей оппозиционных партий, которые добиваются успехов на выборах.

Президент отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов, главы которых участвуют во встрече, была сложной «и даже конфликтной в чем-то». «Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», – сказал Путин.

Глава государства также напомнил новым губернаторам, что после предвыборной кампании и победы на выборах нужно доказать свою состоятельность, передает ТАСС.

«Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться. Эта логика также диктует и резкую критику в отношении оппонентов. Но понятно так же, что после окончания этого периода, наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали», – сказал он.

Президент проводит встречу с недавно избранными главами регионов, которые не принимали участие в аналогичной встрече 18 сентября. В мероприятии принимают участие глава Хакасии Валентин Коновалов (представитель КПРФ), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (представитель ЛДПР), руководитель Владимирской области Владимир Сипягин (представитель ЛДПР). Они возглавили свои регионы осенью по итогам второго тура выборов.

Также на встречу приглашен губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который возглавил этот субъект в декабре по итогам повторных выборов. Во встрече принимает участие и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран главой региона 1 октября на внеочередной сессии депутатов окружного собрания НАО.

О планах провести такую встречу Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства пообщаться с главами тех регионов, в которых победу одержали представители от оппозиционных партий.