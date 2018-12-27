Федермессер попросила чиновников приходить волонтерами в хоспис

Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер в ходе заседания Государственного совета по вопросам развития волонтерства обратилась к чиновникам с призывом стать добровольцами в хосписах.

«Вы очень занятые люди, вы в силу должностей отделены от человеческого страдания. И все те, кто в хоспис пришел, абсолютно, извините меня за это слово, расчехлились. Вы все там остались без галстуков и без пиджаков», – приводит ее слова ТАСС.

«Я не знаю, можно ли записывать такие поручения, но если можно, чтобы государственные чиновники тоже становились бы волонтерами и приходили бы в паллиативную помощь, то душевные качества ваши не затихали бы, и вы бы не черствели на вашей тяжелой работе», – сказала она.

Учредитель фонда «Вера» добавила, что такой опыт, когда высокопоставленные чиновники оказываются очень близко к человеческому горю, позволяет не забывать о том, что действительно важно.

Она отметила, что чиновникам следовало бы прийти в хоспис без камер. «Вы поймете, что хосписов не надо бояться, страшно, когда нас нет... Когда человек неизлечимо болен, когда он знает свой горизонт, отпадает шелуха, и важным остается только важное», – сказала она.

Федермессер выразила уверенность, что после этого ситуация в социальной сфере кардинально изменится, если люди, облаченные властью, посетят хосписы в качестве волонтеров.

В середине декабря президент России Владимир Путин поговорил с Федермессер о проблемах оказания паллиативной помощи; в ходе встречи обсуждались обезболивание, инфраструктура, кадры, отсутствие стандартов и протоколов. Тогда же глава государства направил в хоспис в Поречье вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации Сергея Кириенко.