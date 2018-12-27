Путин призвал глав регионов лично поддержать проекты волонтеров

Президент Владимир Путин на заседании Государственного совета в четверг призвал глав российских регионов на личном примере поддержать проекты волонтеров, отметив, что пример должен быть не показным, а искренним и действенным.

«Наши меры поддержки имеют, безусловно, первостепенное значение, но нужен, безусловно, сейчас я хочу обратиться к коллегам из регионов России – нужен, конечно, и личный пример. Вы это хорошо знаете, практически по любому направлению нашей с вами совместной работы всегда так и происходит – личный пример всегда является определяющим», – приводит его слова РИА «Новости».

«Поэтому прошу вас присоединяться к таким проектам, которые реализуются волонтерами в ваших регионах. Но, естественно, главное – чтобы это участие было не показным, а искренним и действенным», – сказал президент.

Путин также Путин заявил о необходимости помочь госслужащим в обучении работников бюджетных учреждений навыкам взаимодействия с НКО и запустить специальные программы в рамках проекта «Россия-страна возможностей».

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена по инициативе президента на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Она включает в себя 14 проектов, цель которых – помогать активной молодежи профессионально развиваться, получать материальные и нематериальные стимулы для реализации разнообразных идей. «Страна возможностей» – долгосрочный проект, участвовать в котором может любой гражданин России.

Президент отметил, что все большее число россиян изъявляют желание следовать примеру волонтеров и добровольцев, отправляясь туда, где тяжело, где нужна помощь и где необходимо отстаивать справедливость. Глава государства выразил волонтерам благодарность за бескорыстное участие в судьбах конкретных людей.

Он подчеркнул, что 2018 год не случайно был объявлен годом добровольца, это делалось с целью «повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что все больше граждан стремится к примеру тех, кто сегодня принимает участие в нашем совещании, и все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна помощь конкретная, где необходимо отстаивать справедливость и так далее», – добавил глава государства.

Напомним, перед заседанием Госсовета, посвященным развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, в Московском Кремле установили праздничные елки, на которых, помимо игрушек, висят бумажные гирлянды, где записаны мечты детей. Исполнить эти мечты предстоит министрам и главам регионов.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Путин уже исполнил мечту 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт №1. Кроме того, президент осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла интервью у главы государства. Также он помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии Мосфильм.

В четверг 10-летний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку Владимиру Путину, посмотрел на палаты Московского Кремля.