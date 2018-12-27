Путин пообещал продолжить поддержку волонтерства в России

Президент Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что российские власти продолжат поддержку волонтерства, и она не будет ограничиваться календарными сроками.

«Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками, и как уже говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство, кстати говоря, подготовило, уже разработало концепцию развития добровольничества, волонтерства до 2025 года», - заявил Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства также попросил глав регионов совместно с добровольцами организовать мониторинг выполнения стандартов поддержки волонтеров.

«На федеральном уровне на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандартов поддержки волонтеров, который разработан агентством стратегических инициатив. По сути это алгоритм действий для региональных команд, и я очень прошу своих коллег из регионов, глав регионов вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов», – сказал Путин.

Глава государства особо отметил «подлинное служение добровольцев в больницах, хосписах, социальных учреждениях». «В этой связи обращаюсь к правительству, к главам регионов: в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счету уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что в этой сфере нужны понятные и четкие правила взаимодействия, «и они должны быть подготовлены в предельно короткие сроки». «Работу над подобным документом уже ведут МЧС, наши правоохранительные ведомства, и сами добровольцы этим занимаются. Координация и слаженность усилий здесь имеют очень большое, может быть, решающее значение», – заключил президент.

Кроме того, президент заявил, что НКО, выигравшие президентские гранты и успешно реализовавшие проекты, автоматически получат статус «исполнитель общественно полезных услуг».

В начале декабря Путин заявил, что волонтерство делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам.