Появились подробности нападения мужчины с гранатой на торговую базу в Хабаровске

Мужчина, взорвавший боевую гранату на торговой базе в Хабаровске, был невменяем, рассказали в торговом доме «Навигатор».

«Да, в нашем офисе (произошел взрыв). Предположительно, человек решил ограбить офис, вошел в медицинской маске, отвлек менеджера по продажам вопросами, и, когда она отвернулась, нанес ей многочисленные удары тяжелым предметом», – рассказала ТАСС представитель ТД.

По ее словам, совершенно невменяем.

«Мы не знаем, кто это был, потому что он был в маске. Потом он взорвал гранту, один из парней успел оттащить нашего менеджера, а второй пострадал больше», – сказала она.

Между тем в Краевой клинической больнице № 1 им. профессора С. И. Сергеева сообщили, что один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, его ждет операция.

Двое пострадавших доставлены в Краевую клиническую больницу №2. Один из них проходит обследование, его состояние не тяжелое. Второй в госпитализации не нуждается.

Следственными органами управления СК по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное общеопасным способом»).

Как уточнили в ведомстве, мужчина пришел в магазин строительных материалов в Железнодорожном районе Хабаровска, чтобы совершить разбой. Женщина-продавец оказала сопротивление, в ответ он применил физическую силу.

«На шум прибежали двое работников магазина и попытались заступиться за коллегу. Посетитель достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его. В результате нападавший погиб, продавец и двое работников магазина доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

На месте работает следственная группа, в расследовании участвуют полицейские.

Ранее в четверг мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске. Он погиб, три человека пострадали от осколков.