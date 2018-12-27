В России оценили обвинения Австрии по делу о «шпионаже»

В российском посольстве удивлены публичными обвинениями в Австрии по делу о якобы имевшей место разведывательной деятельности в пользу Москвы, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Международное дипломатическое сообщество давно выработало проверенные временем алгоритмы действий, предусматривающие для каждой страны, в том числе, и возможность напрямую высказывать партнерам свои озабоченности или сомнения, а не пускаться для затравки в публичные обвинения. Удивлены тем, что был избран иной путь», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в начале ноября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по нынешний год, в данный момент он находится под арестом.

Любинский также сообщил, что российское посольство будет сопровождать возможное развитие ситуации по делу биатлонистов в Австрии. Он отметил, что формально расследование еще не закрыто.

Напомним, в декабре австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении 10 членов команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов. Позже выяснилось, что австрийская сторона не обнаружила доказательств вины российских спортсменов, санкции против спортсменов вводить отказались.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем на этот раз провинились российские биатлонисты.

Любинский также сообщил, что в Австрии верят в успешную реализацию проекта «Северный поток – 2». «По дну Балтики уже проложено более 300 километров газопровода», – сказал Любинский.

Ранее президент национального собрания (нижней палаты парламента) Австрии Вольфганг Соботка заявлял, что Вена заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток – 2», он необходим для укрепления безопасности Евросоюза.