Австрийский журналист испугался расправы со стороны неонацистов на Украине

Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, работающий на Украине, опасается, что его могут убить, сообщают СМИ.

Вершюц попросил ORF и власти Австрии о помощи, поскольку сотрудникам СМИ, которые критикуют политику Киева, на Украине угрожают ультранационалисты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kronen Zeitung.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», – заявил Вершюц, попросив Австрию оказать давление на Украину, чтобы его имя убрали из списка «агентов Кремля».

Он также пожаловался на угрозы и частые отказы в аккредитации.

Вершюц подверг критике страны Запада, которые игнорируют ситуацию на Украине. Он заявил, что эти государства должны прекратить «молчание ягнят».

Напомним, бывший шеф-редактор украинской газеты «Сегодня», журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Шевченковском районе Киева возле подъезда собственного дома.

В июле 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева.