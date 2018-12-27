Орбиту МКС подняли с помощью «Прогресса»

Среднюю высоту орбиты полета МКС подняли на 1,15 км, сообщили в российском Центре управления полетами.

Маневр провели с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-10», передает ТАСС.

Высота орбиты теперь составляет 405,7 км.

Орбиту скорректировали для запланированного на 1 марта запуска к МКС корабля «Союз МС-12».