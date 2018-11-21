Умер озвучивавший Дарта Вейдера актер Дмитрий Матвеев

В возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев, сообщил его друг Олег Хартулари.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!» – говорится в сообщении Хартулари в Facebook.

Дмитрий Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, включая «Государственную границу. Год сорок первый» и «Осенний марафон», передает РИА «Новости».

Он также озвучивал персонажей, которых играли известные иностранные актеры, например, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Мэл Гибсон, Джордж Клуни.

В частности, его голосом «говорили» Дарт Вейдер («Звездные войны: Эпизод 4») и Мартин Риггз («Смертельного оружия – 4»).