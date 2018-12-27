Суд над гражданином Канады запланирован в Китае

Дело гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга рассмотрят 29 декабря, сообщил Верховный суд китайской провинции Ляонин.

Шелленберга прежде сочли виновным в контрабанде наркотиков, но канадец обжаловал решение, передает РИА «Новости».

Напомним, отношения Пекина и Оттавы испортились после того, как канадские власти задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого в Китае также задержали граждан Канады.