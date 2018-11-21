Дерипаска лишился бесплатного проезда в общественном транспорте в Саяногорске

Горсовет отменил льготы для получивших звание «Почетный гражданин Саяногорска», сообщают СМИ Хакасии.

Льготы включали бесплатный проезд в муниципальном транспорте, отмену оплаты жилья и коммунальных услуг, ежегодную выплату 5 тыс. рублей. После увеличения дотаций Саяногорску город потерял право на такие меры социальной поддержки, передает «Хакасия».

Депутат горсовета Сергей Матвиенко заявил, что местный минфин отказал в просьбе «оставить льготы», а прокуратура «указала на нецелевое использование бюджетных средств».

В список людей, которые получили звание «Почетный гражданин Саяногорска», входит и бизнесмен Олег Дерипаска.

Напомним, в 2018 году состояние Дерипаски, весной попавшего под американские санкции, уменьшилось на 5,7 млрд долларов.