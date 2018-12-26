В Таиланде на дзюдоиста Носова напал «неадекватный» соотечественник с тесаком

Бронзовый призер Олимпиады дзюдоист Дмитрий Носов, находящийся сейчас на Пхукете, сообщил, что на него напал «какой-то неадекватный русский», вооруженный «тесаком, которым обычно рубят кокосы»; позднее выяснилось, что нападавшего зовут Рауф Идрисов.

Поводом для конфликта оказались девушки. Носов в Instagram пишет, что «мужчина всегда должен биться за честь своей женщины», но не реагировать агрессивно на комплименты в ее адрес, а женщина «всегда должна давать понять, что она несвободна».

При этом Носов подчеркивает, что «даже не разговаривал» с девушками, ставших причиной конфликта, просто «разминались рядом» на тренировке, где было «много людей».

Идрисов же, по словам Носова, заявил, что «так как это его женщины, к ним вообще подходить нельзя, и даже рядом стоять».

«Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?» – рассказал дзюдоист, добавив, что Идрисов «три дня назад подходил» сфотографироваться.

Теперь же «неадекватный русский» начал «дерзить, показывая свою ревность». Носов предположил, что тому хочется подраться, но заявил: «Драться в России с тобой никто не будет! Я не дерусь. Я политик» (Носов – депутат Госдумы шестого созыва). При этом он предложил мужчине разобраться прямо на месте, проведя поединок.

В итоге его противник согласился «пойти в ринг», где дважды потерпел поражение, причем после первого «подошел извиниться», но при этом «попытался ударить» Носова.

После того, как Носов второй раз победил его, мужчина ушел, а «через три минуты ворвался с ножом, в помещение, где были женщины и дети».

«И начал кричать что меня убьет», – рассказал Носов.

Дзюдоист обратился в полицию, так как «все должно быть по закону». Он сказал, что «одного ножевого ранения в жизни» ему хватило, а нападавший «должен сидеть».

Он считает, что Идрисов – «скорее всего», является «бандитом», так как в соцсетях у Идрисова – «оружие на фотографиях, с комментариями, выколачивание долгов и т.п.».