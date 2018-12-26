Мужчина в банке на Кубани достал пистолет ради поздравления с Новым годом

В краснодарский банк зашел вооруженный мужчина, который поздравил сотрудников с Новым годом, сообщил глава пресс-группы УМВД России по городу Артем Коноваленко.

Как рассказал Коноваленко, в минувший понедельник в банк «зашел молодой человек, который продемонстрировал предмет, похожий на пистолет». Вооруженный мужчина «никому не угрожал», он только «произнес фразу «С Новым годом!», после чего «спрятал этот предмет и молча удалился».

Полиция проводит проверку, пишет «Российская газета».