Инспектор ФСИН задержан в Самаре при получении крупной взятки

При получении крупной суммы денег в Самаре задержан сотрудник регионального управления ФСИН.

«Адвокат и старший инспектор – сын замначальника Главного управления ФСИН по Самарской области - взяли 1,5 млн рублей, обещая оказать помощь в условно-досрочном освобождении. Завтра материалы будут переданы в СКР для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления ФСБ России.

Отмечается, что задержанные подтвердили факт получения денег.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что за последний год количество взяток в России увеличилось на 11%.