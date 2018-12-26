Недовольный рождественскими подарками мальчик в Германии вызвал полицию

Девятилетнего мальчика из немецкого города Цетель на северо-западе страны не устроили его рождественские подарки, и он решил обратиться в полицию.

Полицейские приехали на вызов в дом, где их ждал рассерженный мальчик. Стражи порядка сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, но не обнаружили ни одного совпадения сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В итоге полицейским удалось примирить мальчика с его семьей. Правоохранители объяснили ребенку, что Санта-Клаус, в силу почтенного возраста, мог перепутать подарки.