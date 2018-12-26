Принц Чарльз рассказал о любви к русской музыке

В интервью принц Чарльз рассказал о своих музыкальных пристрастиях и важности художественного и музыкального образования.

Как передает Тhe Guardian, сын королевы Великобритании поделился впечатлениями от посещения оперы Жан-Мари Леклера «Сцилла и Главк»: «Всякий раз, когда я слушаю эту оперу вновь, я чувствую себя лучше. Это так невероятно ритмично, невероятно радостно и захватывающе».

Отдельно Принц Чарльз отметил и русские православные песнопения, которые исполняет хор в русских церквях во время службы. Одно из таких прозвучало на его свадьбе c Камиллой Паркер Боулз.

В числе своих музыкальных фаворитов принц также отметил произведения Леонарда Коэна, добавив, что находит «музыку Леонарда Коэна очень трогательной».