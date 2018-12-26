В Кемерово начали строительство президентского кадетского училища

На месте строительства президентского кадетского училища в Кемерово прошла церемония закладки памятного камня, в которой приняли участие представители вооруженных сил и властей региона.

О создании президентского кадетского училища в Кемерово в конце июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что это будет первое подобное учреждение за Уралом, оценочная стоимость всего проекта – 6,5 млрд рублей, передает ТАСС.

«Сегодня здесь, на славной кузбасской земле, мы даем старт строительству Кемеровского президентского кадетского училища, в котором будут созданы все условия для получения качественного образования и всестороннего развития личности, поиска и поддержки талантливой молодежи. Уже 1 сентября 2019 года училище примет первых воспитанников», – сказал на церемонии врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковник Евгений Устинов.

Он напомнил, что на территории Центрального военного округа с 2010 года уже созданы и успешно функционируют Оренбургское, Тюменское, Кызыльское президентские кадетские училища и Пермское суворовское училище.

Устинов добавил, что в кадетском училище в Кемерове будут реализовываться инновационные образовательные программы.

«А также осуществляться углубленное изучение предметов, осваиваиваться IT-технологии, робототехника, авиамоделирование и другие приоритетные направления развития науки, техники и технологий. Кемеровское кадетское училище станет региональной площадкой для внедрения новых методик обучения, центром получения высокой культуры, обеспечит максимальную реализацию творческого потенциала воспитанников», – отметил Устинов.

Цивилев уточнил, что училище поможет развитию IT-направления в университетах Кузбасса.

«Мы выпустим здесь хороших ребят, которые будут востребованы во всех видах вооруженных сил, потому что IT-технологии проникли и в экономику, и в вооруженные силы и везде используются. Специалисты такого уровня нужны везде. Мы планируем развивать IT-направление гражданское на базе наших университетов, которое будет работать вместе с военным: они будут друг с другом взаимодействовать и усиливать потенциал, получится хорошая синергия», – отметил Цивилев.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в настоящее время на площадке завершены подготовительные работы, территория расчищена, развернут строительный городок.

«До 15 июня 2019 года построят учебно-административный корпус, медицинский пункт, легкоатлетический стадион, контрольно-пропускной пункт, плац, чтобы провести с 1-15 июля отбор кандидатов для поступления в училище. В целом здесь будут обучаться 840 кадетов», – сказали в пресс-службе.