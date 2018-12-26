В Кемерово начали строительство президентского кадетского училища

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26 декабря, среда | Последнее обновление — 19:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о планах России построить аэропорт в Сирии
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»
Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии
Как победить русскую смерть
США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Давайте не будем забывать погибших в Чечне солдат
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Пацаны все понимали, но смотреть на них в эти минуты было страшно. Всегда удивлялся чести, совести, терпению военнослужащих срочной службы, особенно в тот период, когда убивали нашу страну. Подробности...
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Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании
Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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Порошенко хочет, чтобы все горело
Андрей Манчук, политолог
Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более радикальные шаги. Подробности...
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Главные победы России в 2018 году
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Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
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Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льдуПодробности...
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