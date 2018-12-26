Рабочие в Москве столкнули заслуженного медика с лестницы за замечание

Пенсионерку, гематолога, заслуженного медика Федерального медико-биологического агентства, столкнули с лестницы рабочие, ремонтирующие соседскую квартиру на юго-западе Москвы.

Как сообщает «МК», инцидент произошел 25 декабря. Пенсионерка Ирина Антоновна в очередной раз обратила внимание рабочих, ремонтирующих соседнюю квартиру, на неубранный строительный мусор на лестничной площадке. В ответ на замечание один из мастеров толкнул пожилую женщину, она потеряла равновесие и упала с лестницы. С тяжелым оскольчатым переломом ноги пострадавшую госпитализировали в 1-ю ГКБ. По прогнозам медиков, лечение потребует длительного времени, и возможно, понадобится операция.

Сообщается, что пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.