Фигуристка Медведева объяснила, почему она «ужасный человек»

Серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева призналась в интервью, насколько она «ужасный человек».

«Меня подставляли коллеги. И я сама подставляла. Было такое, что завидовала им. Порой понимаю, насколько я ужасный человек», – передает «МК» со ссылкой на Love Radio.

В интервью спортсменка также поделилась переживаниями из-за провального выступления на чемпионате России в Саранске, где заняла седьмое место и не отобралась в основной состав национальной команды.

«Все вышло не так, как я хотела. Теперь у меня в планах продолжать работать и тренироваться», – добавила Медведева.

Напомним, по итогам чемпионата России фигуристка Евгения Медведева заняла лишь седьмое место. Более того, в короткой программе спортсменка показала свой худший результат, заняв 14 место.