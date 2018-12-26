В Киеве решено снести памятник Суворову

Экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится на территории Киевского военного лицея.

«Экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ», – заявил министр культуры страны Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

В конце поста Нищук добавил, что это решение было важно для него лично и для Украины в целом. «Слава Украине», – так завершил публикацию министр.

Стоит отметить, что Нищук не объяснил, что станет с памятником в дальнейшем.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что снос памятника был запланирован после соответствующего заявления руководства лицея.

Киевское Суворовское училище было открыто в 1943 году, в 1992 году оно было переименовано в Киевский военный лицей, ему присвоили имя Ивана Богуна.