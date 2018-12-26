Медведев призвал кабмин не расслабляться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал коллег по правительству не расслабляться в новогодние каникулы и «определить дежурных» для обеспечения контроля за ситуацией в стране в праздничные дни.

«Благодарю вас за проделанную работу, желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться. Праздники это, конечно, всегда здорово, но зима – сложное время года в нашей стране, часто возникают неприятные, неожиданные проблемы, происшествия, чрезвычайные ситуации», – приводит слова премьера на совещании с вице-премьерами ТАСС.

По словам Медведева, «нужно по всем направлениям деятельности правительства держать ситуацию на контроле, быть на связи с министрами, определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, систему взаимоотношений на этот период».

Глава кабмина попросил вице-премьеров дать все необходимые указания подведомственным органам исполнительной власти «и находиться на связи».

«Нужно обеспечить все, чем правительство обычно занимается во время новогодних каникул, для того, чтобы ситуация в стране оставалась под контролем исполнительной власти», –добавил премьер.

В ходе совещания Медведев также заявил, что правительство России в 2019 году реализацию нацпроектов будет контролировать не только из кабинетов, но и проверять лично на местах, передает РИА «Новости».

«Правительство обязано обеспечить координацию, контроль за исполнением всех тех огромных задач, которые были поставлены в указе президента. Мы, естественно, и дальше в таком же ключе продолжим, я сориентировал наших коллег по правительству на то, чтобы в будущем году заниматься национальными проектами не только из кабинетов, из залов совещаний, а лично участвовать в мероприятиях, проверять, как происходит реализация тех или иных важнейших направлений развития нашей страны – это будет обеспечено», – отметил Медведев на встрече с кабмином.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах. Российский лидер Путин акцентировал внимание главы кабмина на обилие показателей реализации нацпроектов, которые «должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями».

Напомним, во время ежегодной большой пресс-конференции Путин объяснил целесообразность создания национальных проектов, а также заявил, что есть вопросы, связанные с контролем над их исполнением.