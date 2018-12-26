Захарова рассказала о циничном поведении Киева

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что цинизм киевских властей по отношению к русскоязычному населению Украины перешел все мыслимые границы.

Захарова обратила внимание на проведение Верховной радой круглого стола по «массовым нарушениям» прав коренных народов в России, передает ТАСС.

«Украинские законодатели полагают, что политика собственных властей в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу от базовых прав, может сойти за какой-то эталон. При этом в очередной раз народные избранники Украины прибегают к грубому искажению действительности, некомпетентным оценкам и спекуляциям под предлогом защиты прав коренных народов», – отметила дипломат.

Захарова пояснила, что Киев пытается с помощью спекуляций о мнимых нарушениях прав нацменьшинств пытается дискредитировать Россию.

«Это излюбленный метод тех, кто в предвыборный период пытается набрать политические очки за счет поиска внешнего врага. Цинизм украинских законодателей, по сути, легитимирующий ассимиляционный курс руководства своей страны, превосходит все мыслимые пределы. Русскому языку, на котором говорит большинство страны, не могут придать хоть какой-то статус», – заявила она.

Также представитель МИД сообщила, что Россия считает прискорбным игнорирование Европой заигрывание Киева с нацизмом.

«Мы обратили внимание на недавно одобренное Верховной радой постановление о включении дня рождения украинского националиста Степана Бандеры (1 января) в перечень официальных праздников на 2019 год, а также на подписание украинским президентом Петром Порошенко закона о присвоении боевикам организации Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещена в РФ) статуса ветеранов боевых действий. Именно так нынешние украинские власти, не стесняясь своих нацистских повадок и фашистских лозунгов, прокладывают себе путь в единый европейский дом. Прискорбно, что там (в Европе) в последнее время предпочитают закрывать глаза на опасные заигрывания своих подопечных», – сказала дипломат.

Она добавила, что после подобных действий Киева очевидно, что ставка предвыборной кампании делается на «фашистские элементы».

Напомним, Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых – 110-я годовщина со дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН* , чье боевое крыло – «Украинская повстанческая армия*»; организации запрещены в России) Степана Бандеры.