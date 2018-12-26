Шатдаун помешал американцам отпраздновать рождество

Некоторые достопримечательности и национальные парки в Соединенных Штатах закрылись, а госслужащие были вынуждены провести Рождество на работе из-за «шатдауна» правительства, сообщают СМИ.

21 декабря члены Демократической партии в сенате конгресса США и администрация президента Дональда Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе не смогли прийти к консенсусу по поводу документа, продлевающего финансирование федерального правительства. В результате наступила частичная остановка работы федерального правительства США – так называемый шатдаун, который затронул 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников.

Шатдаун привел к тому, что агенты управления транспортной безопасности, авиадиспетчеры, полицейсие, ФБР, иммиграционные и таможенные службы, служащие исправительных учреждений были вынуждены работать бесплатно в самые загруженные дни в году, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Hill.

«Вероятно, им будут платить задним числом, но работники не знают, когда эта зарплата попадет на их банковские счета», – отмечает издание.

Спонсирование службы национальных парков США также было приостановлено. Технически парки остаются открытыми, но персонал не работает, что может привести к тому, что некоторые национальные парки станут небезопасными или невозможными для посещения.

На ремонт поврежденной возле Белого дома рождественская елки также не нашлось средств. По данным телеканала CNN, включенные огни объекта обходятся в 1470 долларов в день.

Благотворительный фонд службы национальных парков сообщил, что инсталляция оставалась выключенной по причине частичного закрытия правительства. Лишь поддержка фонда позволила вновь зажечь огни на елке в канун католического Рождества.

Отмечается, что закрытыми для посещения остаются Колокол Свободы и Индепенденс-холл в Филадельфии, президентская библиотека и музей Джорджа Буша-старшего в штате Техас, отложен праздничный концерт в городе Маунт-Вернон.

Трамп также был вынужден провести рождественские праздники в Вашингтоне, на работе, а не в своем поместье из-за шатдауна.