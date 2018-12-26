Омбудсмен прокомментировал отъезд семьи из России после изъятия детей

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал сообщения о том, что жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди изъяли приемных детей, покинула Россию из-за угроз, что власти могут изъять и ее родных детей.

«Не согласен с трактовкой, что она вынуждена была уехать. Никакой угрозы по изъятию ее родных детей у Юлии Савиновских не было и быть не могло, потому что не было никаких правовых оснований. Никто угроз не декларировал. Они сами принимали это решение. У нас свобода передвижения. Захотел – уехал», – объяснил он «Ридусу».

Мороков также заявил, что нарушений со стороны органов опеки и попечительства при изъятии детей из семьи не было. Однако признался, что «наиболее лучший вариант детям находиться в семье».

Резонансный случай изъятия двоих детей из семьи Савиновских произошел в Екатеринбурге после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей дискомфорт. Также органам опеки якобы не понравилось, что женщина под мужским псевдонимом писала в Сети рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.