Глава «Молодежки ОНФ» назвал главные достижения фронта в 2018 году

«Главное достижение заключается в том, что мы и наша деятельность – востребованы. Народ нас поддерживает, молодежи мы интересны – и это самое значимое достижение в уходящем году», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Мы гордимся всеми своими проектами, тем же проектом «Случайный вальс», или «Уличный красава». Но с другой стороны, нет таких проектов, которыми мы бы не гордились, потому что мы им душу им отдаем», – пояснил собеседник.

«Мы отличаемся тем, что акции проводятся по всей стране. Огромное количество ребят с удовольствием принимают в этом участие. Они мало говорят, но много делают. Все это происходит в режиме нон-стоп. У молодежи горят глаза, когда они участвуют в наших акциях, и это самое главное», – подчеркнул Кастюкевич.

«Допустим, когда финалисты «Уличного красавы» приезжают в село, которое находится в Кабардино-Балкарии и где живет 1400 человек, и в этом селе этих пацанов встречают, как героев. А ведь это простые ребята, которые по 16-17 лет, и они просто играют в футбол», – привел пример Кастюкевич.

Напомним, 22 декабря в финале всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую провела «Молодежка ОНФ», победили команды «Альфа» из Камчатского края и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводилась «Молодежкой ОНФ» для ребят в возрасте 14-17 лет, которые не являются профессиональными футболистами, в рамках проекта «Молодежка-Юниор».

В следующий раз «Уличный красава» пройдет летом 2019 года.