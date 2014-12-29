Путин подарил липецкой школьнице щенка хаски

Семилетняя Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области написала президенту Владимиру Путину о мечте завести собаку и под Новый год получила в подарок щенка хаски.

Валерия обратилась к Путину после того, как увидела по телевизору, что президент дарит щенков детям и подумала, что, возможно, остался еще один для нее, сообщает администрация Елецкого района области.

«21 декабря Дед Мороз с важным поручением от президента прибыл в деревню Хмелинец», – отметили в райадминистрации.

Путин не в первый раз дарит детям животных. Так, в декабре 2017 года президент подарил в восьмикласснице из города Клинцы Брянской области Алине Бобок месячного щенка лабрадора.

В марте 2016 года Алина Зыкова, которая ранее переехала с родителями в Севастополь из Донецкой области, получила от президента щенка породы чихуахуа по кличке Гарри.

В 2015 году Путин подарил 10-летней жительнице города Ковдор Мурманской области Веронике Безугловой котенка, 11-летней Ане Абрамовой из Курска – щенка лабрадора-ретривера, а школьнице из Киргизии – собаку породы ньюфаундленд.

В 2014 году в ответ на просьбу четырехлетней жительницы села Большие Уки Маши Козловой президент России Владимир Путин подарил девочке щенка лабрадора на Новый год.