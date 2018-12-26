Власти Китая собрались отменить наказание и перевоспитание проституток

Руководство Китая собирается отказаться от наказания и перевоспитания уличенных в проституции лиц и их клиентов, сообщают СМИ.

China Daily пишет, что комитет по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей подготовил доклад, в котором говорится о соответствующих изменениях в законодательство, передает ТАСС.

По словам вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу, нынешние нормы вступают в противоречие с конституцией, а изменения, которые могут одобрить уже 29 декабря, позволят избежать «ущемления гражданских свобод».

Сейчас в Китае и за занятие проституцией, и за использование секс-услуг существует наказание в виде лишения свободы на срок от полугода до двух лет. Кроме того, пойманным на таком преступлении предписывается пройти курс перевоспитания.