Путин встретился с Неверовым, Зюгановым, Жириновским и Мироновым

В Кремле состоялись встречи главы российского государства Владимира Путина с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, а также лидерами КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым.

Лидер фракции ЕР Сергей Неверов по итогам встречи с Путиным заявил, что «Единая Россия» предложила проработать вопрос правового регулирования в сфере обеспечения россиян недорогими лекарствами отечественного производства, так как «сегодня на аптечных полках у нас больше всего иностранных препаратов и ценовое выражение все-таки высокое».

Кроме того, он обсудил с президентом задачи на 2019 год по национальным проектам, госпрограммам и их мониторингу в рамках парламентского контроля, передает РИА «Новости».

Путин поблагодарил ЕР за ответственную работу в Госдуме, взаимодействие с кабмином. Он отметил, что по ключевым направлениям фракция единороссов занимает «очень ответственную государственную позицию».

На встрече с Зюгановым Путин отметил, что позиция КПРФ часто «не совпадает с мнением правительства», но по «судьбоносным вопросам жизни страны» партия «занимает патриотическую позицию». Путин заявил, что благодарен и очень ценит это.

Зюганов заявил, что стратегические инициативы КПРФ направлены на укрепление позиций России, благополучие трудящихся и достойную жизнь россиян. Он считает, что озвученная Путиным задача добиться вхождения России в пятерку наиболее мощных экономик является вполне посильной.

На встрече с Жириновским Путин также подчеркнул «конструктивную позицию» ЛДПР «по ключевым вопросам», пусть даже «собственная позиция» партии «часто не совпадает с мнением правительства». Путин отметил яркость выступлений Жириновского.

На встрече с Мироновым Путин ответил на опасения, касающиеся тематики влияния Парижского соглашения. Миронов заявил, что «климатическую доктрину» страны и российскую «часть Парижского соглашения нужно посмотреть с точки зрения национальной безопасности».

«Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли, конечно, давайте посмотрим», – сказал Путин.

Миронов представил Путину ряд законопроектов: об общероссийской реновации, о социальном предпринимательстве и другие.