Исторический парк «Россия – Моя история» стал полностью интерактивным

«Те 2019 человек, которых мы обещали бесплатно пропустить в парк сразу после открытия, прошли в первый же день, поэтому мы решили продлить бесплатное посещение до конца декабря», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Есин, директор исторического парка «Россия – Моя история», который открылся на ВДНХ после полугодовой реконструкции. Посетителей ожидает интерактивное погружение в исторические эпохи России.

На этой неделе в Москве в стенах 57-го павильона ВДНХ открылся после полугодовой реконструкции исторический парк «Россия – Моя история». Как рассказал директор парка Иван Есин, с момента открытия музей посетило более 10 тысяч человек.

«Для нас это хороший знак. Мы поняли, что те 2019 человек, которых мы обещали бесплатно пропустить в парк сразу после открытия, прошли в первый же день, поэтому мы решили продлить бесплатное посещение до конца декабря, разделяя наш праздник вместе с посетителями. Многие приходят уже не первый раз», – рассказал Есин.

Такой ажиотаж Есин объясняет интересом людей к истории своей страны. Но в первую очередь это связано с масштабной работой историков из МГУ и Института российской истории РАН по развитию и доработке экспозиций. С целью улучшить выставку, руководство парка в течение нескольких лет собирало и анализировало отзывы и пожелания посетителей.

«Нас спрашивали, почему нет раздела, посвященного культуре и искусству периода Рюриковичей. Почему какие-то персоналии вошли, а какие-то – нет. На протяжении последних двух лет мы внимательно собирали все эти комментарии, чтобы объединить их и в результате большой обработки внедрить в экспозицию. У нас появились новые коллажи, которые посвящены истории и искусству. Другие коллажи посвящены истории повседневности, появились тематические интерактивные приложения, рассказывающие об освоении Сибири. Для нас эта история стала особо близкой, после того как мы открыли исторические парки в Тюмени, Новосибирске, Омске... Все эти наработки нашли свое воплощение в обновленном историческом парке», – подытожил Есин.

После реконструкции гостей ждут экспозиция «Исторический Инстаграм», квест по Московскому Кремлю, мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, интерактив-приключение «Ладья», игровой зал «Бояре и крестьяне», а также новый дизайн общественных зон, современное проекционное оборудование и выставка «Россия-Моя история. 1945-2016».

Интерактивное приключение «Ладья» посвящено знаменитому пути «из варяг в греки». Благодаря современным электронным технологиям оно передает ощущение соучастия в путешествии древних торговцев. Посетители почувствуют на себе брызги волн 6-балльного шторма под звуки грома и вспышки молний. Им придется грести веслами и ощутить реальную тяжесть управления деревянным судном.

Исторический инстаграм и мультимедийное древо Романовых – соседствующие залы, где представлены ожившие с помощью анимации портреты монархов. Но самым интерактивным и вовлекающим в игру зал организаторы музея считают «Бояре и крестьяне», где своим «голосом», действием и заданием обладает практически каждый предмет.