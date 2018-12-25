Пенсионеры связали теплые вещи для воспитанников Приволжской коррекционной школы

В Ровенском районе Саратовской области подвели итоги предновогодней благотворительной акции «Волшебный клубочек», в рамках которой пенсионеры вязали теплые вещи, чтобы подарить их детям из Приволжской коррекционной школы.

К акции присоединились пенсионеры и другие неравнодушные жители района, которые весь декабрь вязали носки, варежки, шарфы и шапки для воспитанников Приволжской коррекционной школы, где обучаются более 100 детей с ОВЗ. Некоторые из этих детей – сироты или оставшиеся без попечения родителей. Большинство воспитанников из неполных, малообеспеченных и социально незащищенных семей, сообщает «Федерал Пресс».

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Старшее поколение», замуправляющего саратовским отделением ПФР Светлана Лукашева отметила, что активисты старались привлечь как можно больше людей старшего возраста.

«Акция полезная и для детей, и для пенсионеров, которые для них старались. Ведь приятно не только получать подарки, но и дарить их», – добавила Светлана Лукашева.

Граждане принесли связанные вещи в центр социального обслуживания населения Ровенского района. Их передадут воспитанникам интерната, а директор школы Ольга Дермелева проведет для гостей небольшую экскурсию и покажет выставку детских творческих работ.