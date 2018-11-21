Российская авиакомпания отказалась от новых Airbus

По сообщениям источников, авиакомпания «Сибирь» решила отказаться от использования новейшего лайнера A320 neo после того, как двигатель самолета заглох в полете.

После инцидента с одним самолетом «Сибирь» решила отказаться от всего семейства А320 neo, сообщает Telegram-канал Mash, не называя источник информации.

Речь идет об инциденте, который произошел в воскресенье – самолет сразу после вылета вынужден был вернуться в аэропорт из-за отказа двигателя. На борту самолета было около 200 человек.