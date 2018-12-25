В Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собой

В Санкт-Петербурге один из пациентов медицинской клиники несколько раз выстрелил во врача из травматических пистолетов, а затем покончил жизнь самоубийством.

«25 декабря 2018 года в медицинской клинике, расположенной в Центральном районе, неизвестный мужчина, обратившийся за оказанием помощи, произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов во врача клиники, причинив ей ранения», – сообщается на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

После выстрелов во врача мужчина покончил с собой.

В связи с покушением на убийство следственные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства совершения преступления выясняются. Полиция опрашивает свидетелей и проводит все необходимые экспертизы.

78.ru пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что мужчина молча зашел в кабинет иглоукалывания, а через какое-то время выстрелил во врача трижды. Потерпевшая получила гематому, также открылось кровотечение. Когда врач выбежала из кабинета, пациент покончил с собой.

В материале отмечается, что преступник примерно 50-58 лет сидел на антидепрессантах.