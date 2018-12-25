Таксист в Москве зажал руку автоинспектора стеклом и протащил за машиной

Сотрудники Следственного комитета по городу Москве расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, инцидент попал на видео и был опубликован в сети.

По версии следствия, 24 декабря 56-летний таксист в ответ на требования полицейского прекратить противоправные действия зажал руку автоинспектора стеклом и, пытаясь скрыться, протащил его за собой по дороге не менее 50 метров, тем самым «причинив ему телесные повреждения в виде ссадины обеих кистей и голени», сообщается на сайте СУ СК России по городу Москве.

«В результате непродолжительного преследования сотрудниками правоохранительных органов водитель был остановлен и задержан», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.