Кузнецов: Кожемяко победил даже без учета результатов с подозрительных участков

Руководитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов заявил, что Олег Кожемяко набрал на выборах в Приморье более 60% голосов даже без учета результата подозрительных участков.

Кузнецов отметил, что ЭИСИ готовит результаты без учета участков, отмену результатов которых требует движение «Голос», и уже ясно, что «кандидат от власти получил в районе 61,23% голосов», сообщает «Газета.ру».

Он также раскритиковал статистические методы для доказательства фальсификаций на выборах нельзя. По его словам, они не учитывают такие вещи, как «социально-демографический состав того или иного участка, качество работы штабов на них того или иного кандидата».

По его словам, подобные методы рассматривают участки «в вакууме» и предполагают, что они должны голосовать равномерно. Такие же методы на выборах в Латинской и Северной Америках показывают такие же разбросы, отметил он.

«А если везде фальсифицируют, то это мировая норма», – резюмировал Кузнецов.

Политолог Дмитрий Гусев в свою очередь отмечает в своем Facebook, что после любой избирательной кампании находятся те, кто «точно «знают истину» и пытаются «открыть глаза» общественности».

«К «Голосу» вопросов нет. Их репутация давно известна... Возникает вопрос к журналистам: должно ли было интернет-СМИ проверить данные доклада общественников перед тем, как вываливать это все на своих страницах? Кажется, что да», – написал Гусев.

Он предложил подсчитать голоса на 47 спорных участках, чтобы понять, как они могли повлиять на результат голосования.

«Самое небольшое количество избирателей на участке – 130 человек, самый масштабный участок – 3 тыс. 145. В среднем – 1,5 тыс. Значит это всего 70,5 тыс. избирателей. Явка на городских округах колебалась в районе 30% (21 тыс. 150 пришедших избирателей на исследуемых участках) Предположим невероятное: результаты выборов на этих участках отменены», – написал он.

Гусев отметил, что всего за Кожемяко проголосовало 420 тыс. 730 человек, и даже если отнять у него все спорные голос, то общий итог составит 61%.

«О каком «риске второго тура» идет речь?» – удивляется политолог.

Ранее движение в защиту избирательных прав «Голос» опубликовало доклад о прошедших 18 декабря губернаторских выборах в Приморском крае. В нем победа Кожемяко в первом туре была подвергнута сомнению из-за якобы наличия спорных участков. По официальным данным Кожемяко набрал на них 61,88% голосов.

Кожемяко вступил в должность на прошлой неделе.