Западу указали на повторение ошибок 1914 года

Спустя 100 лет после окончания Первой мировой войны западные страны повторяют ошибки 1914 года, пишет британский политолог Анатоль Ливен в National Interest.

Он отмечает, что британцы и французы представляли войну как борьбу цивилизации против варварства Германии. Однако подлинно варварская угроза европейской цивилизации в 1914 году исходила не от правящего истеблишмента одной из стран, а от ненависти и напряжения в европейском обществе, приводит текст статьи Ливена «ИноСМИ».

«Одна из причин, по которым консервативные элиты европейских стран до 1914 года подкрепляли агрессивный национализм в обществе, состояла в том, что они считали это способом отвлечь массы от социализма, сохраняя тем самым старый европейский уклад. И здесь они совершили катастрофическую ошибку», – пишет политолог.

Он отметил, что, «увлекшись новой холодной войной против Китая и России», нынешние западные элиты «делают ошибку, сопоставимую с совершенной их предшественниками в 1914 году». По его мнению, новая холодная война служит «дымовой завесой, отвлекающей от гораздо более серьезных угроз», с которыми элиты «отчаянно отказываются разбираться».

«Даже в Европе самый антироссийский режим – Польша – идеологически схож с Россией. В Соединенных Штатах мы можем набожно молиться, чтобы в 2020 году Дональд Трамп потерпел поражение и его сменил новый, более убедительный лидер «свободного мира». Кроме того, все доказательства теперь указывают на то, что в 2022 году Франция выберет президента из «Национального фронта», – пишет автор статьи.

Он отмечает, что на самом деле вряд ли кто-то верит в то, что действия «желтых жилетов» во Франции были результатом манипуляций со стороны Москвы, как и победа Дональда Трампа в США вызвана российской пропагандой.

Ливен призывает заняться другими проблемами, в частности, опасностью климатических изменений, «которые могут нанести несопоставимо больший удар по Соединенным Штатам и Западу, чем китайское или российское правительство».

На прошлой неделе в National Interest также опубликовали статью, в которой перечислили места, где может начаться Третья мировая война.