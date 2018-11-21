Лепс спел в московском метро

Организаторы «Новогодней ночи на Первом» рассказали, что ждет россиян во время праздника; в частности, ведущие поздравят зрителей с высоты птичьего полета, а певец Григорий Лепс выступит в московском метро.

Программа начнется 31 декабря в 23.00 мск, прервется на поздравление президента страны Владимира Путина и бой кремлевских курантов, сообщили «Федеральному агентству новостей» на Первом канале.

Съемки для новогодней передачи длились на протяжении месяца, в них участвовали шесть режиссеров и шесть съемочных групп. Артисты снимались в том числе под открытым небом, несмотря на мороз, ветер и снег.

Организаторы обещают панорамные виды праздничной Москвы, съемку с квадрокоптеров над украшенными огнями мостами, дворцами и площадями.

Певец Григорий Лепс для «Новогодней ночи на Первом» спел на станции метро «Шелепиха» вместе с другим исполнителем Emin.

«Станцию «Шелепиха» специально закрывать не стали, и начали снимать примерно в 11 часов вечера. Припозднившиеся пассажиры выходили из вагонов и обнаруживали, что здесь реально живой концерт Лепса и Эмина», – сообщили в пресс-службе канала.

На самой станции поставили сцену, удивленные пассажиры метро постепенно собрались в толпу. Режиссер решил использовать этих людей в постановке номера.

«Он им постоянно говорил: «Сейчас стоим, сейчас реагируем, поднимите, пожалуйста, руки! Покричите, снимите шапки, а теперь машем, хлопаем, танцуем» В какой-то момент камера начала просто снимать людей, которые там собрались. Лепс спел сам и вместе с Эмином. Григорий, к слову, был в очень хорошем настроении: он общался с народом в перерывах, пока делали перестановки, давал автографы, фотографировался», – поделились организаторы.

Номер Басты и Полины Гагариной записали на фоне небоскребов Москва-Сити, съемку дуэта Жасмин и фигуристки Татьяны Навки прошла на Триумфальной площади.

«Когда девочки стояли, то были в теплых уггах. Но когда план поменяли, им пришлось надеть более холодную обувь... Навка впервые в жизни, наверное, так спела. Кстати, специально для съемок пригнали ретро-автомобили с персональными номерами «Жасмин» и «Таня», – сообщили в пресс-службе телеканала.

В шоу также появятся такие звезды, как Монеточка, Вера Брежнева, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, Лолита, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и т.д.