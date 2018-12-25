Аксенов оценил угрозу для Крыма в случае агрессии со стороны Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров защищен от агрессии со стороны Украины, тем более, что российские пограничники поставили на прикол почти весь украинский флот.

«Уверен, что любому агрессору мы отпор дадим, тем более, что наши пограничники почти весь украинский флот поставили на прикол, задержали как нарушителей. Там три резиновых лодки осталось. Угрозы периодически всплывают, но уверен, что это все словесные провокации», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос стоит о том, насколько у Киева хватит наглости для обострения ситуации.

«Цена высока вопроса – президентское кресло на Украине. Могут пойти на какие-то шаги, но уверен, что Крыму ничего не грозит», – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что главное – чтобы украинцы «не выбросили какую-то фортель» в Донбассе.

На прошлой неделе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли в ближайшее время снова повторят попытку пройти через Керченский пролив.