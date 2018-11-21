«Новую церковь» Украины сравнили с Вавилонской башней

Создание «новой церкви» на Украине обречено на провал, как и амбициозный проект Вавилонской башни, заявил митрополит Бориспольский и Броварский, управляющий делами канонической Украинской православной церкви Антоний.

«Строить башню побудили их гордыня и высокомерие. Господь остановил это абсурдное предприятие… Амбициозный проект рухнул под грузом непонимания и разногласий», – передает его слова РИА «Новости».

По его мнению, «новая церковь» Украины является «Вавилонской башней в современном исполнении», а создателей ее ждет подобная ей участь: «многочисленные разногласия и разлад».

«В команде «объединительного собора» представлены различные силы, и довольно серьезные по человеческим меркам, но там нет главной объединяющей силы – Божией. Верующий человек никогда не поставит личные интересы выше служения Христу, он не пойдет на поводу политических, раскольнических либо других манипуляций и ухищрений», – добавил митрополит Антоний.

Перед этим в УПЦ заявили, что «православной церкви Украины» не существует ни юридически, ни канонически. 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ). Газета ВЗГЛЯД писала о значении появления на Украине новой церковной структуры.