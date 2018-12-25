Исламский лидер Индонезии спровоцировал скандал в Рождество

Ролик, в котором один из лидеров мусульман Индонезии, руководитель крупнейшего в стране исламского совета Мааруф Амин поздравил христиан с Рождеством, вызвал противоречивую реакцию в обществе, сообщает Jakarta Post.

По данным издания, некоторые жители страны возмутились, хотя другие не увидели ничего страшного в том, что исламский проповедник поздравляет представителей другой религии, передает ТАСС.

В то же время издание указывает, что ранее в стране для мусульман был выпущен запрет на участие в христианских богослужениях и облачение в праздничную христианскую одежду.

Сам Амин еще в 2016 призывал «воздерживаться от каких-либо поздравлений (на христианские праздники), поскольку этот вопрос является очень спорным».

Ранее в другой крупнейшей мусульманской стране – Ираке – власти решили сделать Рождество праздничным днем для всех.

«Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником в стране. Счастливого Рождества нашим согражданам-христианам, всем иракцам и тем, кто празднует его во всем мире», – говорится в сообщении правительства Ирака в Twitter.

Католические страны отмечают Рождество 25 декабря. В понедельник Санта-Клаус отправился в свое 63-е путешествие.