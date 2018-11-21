Власти Крыма прокомментировали слухи об объединении региона с Севастополем

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что планов по объединению Крыма и Севастополя нет и никогда не было.

Глава республики ответил журналистам на вопрос о том, кого бы он назначил мэром Севастополя, если бы субъекты объединили в один, пишет ТАСС.

«У меня таких планов нет и не было. У меня мыслей в эту сторону нет», – ответил Аксенов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Крым и Севастополь могут объединить. При этом журналисты отмечали, что данная информация прошла на уровне слухов. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что вопрос об объединении двух субъектов не является актуальным.