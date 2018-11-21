Алексей Панин рассказал о заработках на ток-шоу

Российский актер Алексей Панин рассказал, сколько заработал за посещение одной из популярных телепрограмм.

Панин заявил, что во время последнего участия в ток-шоу заработал 400 тыс. рублей, передает «Комсомольская правда».

Он сообщил также, что телеведущая Дана Борисова получает за выпуск такую же сумму – 400 тыс. рублей, а вот Никита Джигурда и Марина Анисина – 500 тыс. рублей.

Отмечается, что организаторы передач платят не только звездам. Так, персональный водитель балерины и танцовщицы Анастасии Волочковой зарабатывает по 50–70 тыс. рублей.

Кроме того, время от времени в студии появляются известные гости, например, актриса Ирина Мирошниченко или ее коллега по цеху Елена Проклова, заработок которых скромнее – за пару фраз во время дискуссии им платят от 15 до 30 тыс. рублей.

Ранее бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал требуемую для выхода в финал шоу сумму.